ملكة بريطانيا تنعي الشيخ خليفة بن زايد: كرس حياته لخدمة شعب الإمارات

2022/05/14 | 00:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعت ملكة بريطانيا، الملكة إليزابيث الثانية، يوم الجمعة، الشيخ خليفة بن زايد رئيس الإمارات الراحل، الذي وصفته بأنه"كرس حياته لخدمة شعب الإمارات العربية المتحدة وعلاقته بحلفائها وأصدقائها".

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