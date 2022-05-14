الاتحاد الوطني الكردستاني ينعى وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

2022/05/14 | 00:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بألم وحزن عميقين تلقينا نبأ وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.باسمي وباسم الاتحاد الوطني الكوردستاني نوجه تعازينا ومواساتنا إلى أسرة آل نهيان الكريمة والشعب الإماراتي الحبيب ونعتبر أنفسنا شركاء في هذا المصاب الجلل وندعو الله سبحانه أن يسكن روح الفقيد فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

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