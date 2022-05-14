تساؤلات (8) المواطن الفرنسيّ هوبار لومار عن الإسلام - موريس صليبا

2022/05/14 | 00:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#موريس_صليبا هوبار لومار يسأل: أيّها المسلمون، هل تعرفون أنّ الإسلام تجاوز النازيّة وتفوّق عليها؟أيّها المسلمون ألا تشعرون بالغضب والاشمئزاز عندما تدركون كم كان وثيقا مدى التعاون والتحالف بين الإسلام والنّازيّة، وكم من المسلمين ما زالوا حتّى اليوم يتحسّرون على سقوط نظام هتلر النازيّ؟ألا يعتري الكثيرين من الناس الذعر والاستهجان، عندما يسمعون شيخ الدجل والكذب والنفاق، يوسف القرضاوي، أثناء وجوده مرّة ......





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