بايدن يدعو للتحقيق في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة

2022/05/14 | 00:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على ضرورة التحقيق في مقتل الصحفية الفلسطينية، مراسلة قناة "الجزيرة" القطرية شيرين أبو عاقلة.

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض، يوم الجمعة: "لا أعرف جميع التفاصيل، لكنني أعرف أنه يجب إجراء التحقيق".

وجاء ذلك ردا على سؤال ما إذا كان بايدن يدين تفريق القوات الإسرائيلية للفلسطينيين المشاركين في تشييع جنازة شيرين أبو عاقلة، يوم الجمعة ومنعهم من المشاركة في مسيرة.

يذكر أن الصحفية شيرين أبو عاقلة قتلت أثناء تغطيتها لعمليات الجيش الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية يوم الأربعاء.

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