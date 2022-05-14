تتكون من ثلاث نساء ورجل.. القبض على عصابة تتاجر بالمخدرات وسط بغداد

2022/05/14 | 00:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بألقاء القبض على عصابة تتاجر بالمخدرات في مدينة الاعظمية وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "وقوة من الاستخبارات فرقة ١١ تمكنت من اعتقال عصابة مكونة من ٣ نساء ورجل يشكلون عصابة تتاجر بالمواد المخدرة ضمن منطقة الاعظمية وسط العاصمة بغداد".واضاف انه "تم ضبط بحوزتهم عدد من الاسلحة وحبوب مخدرة وادوات تعاطي".

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