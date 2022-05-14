"الأيام المقبلة ستشهد انفراجة للأزمة السياسية".. الفتح يتحدث عن مبادرة الإطار التنسيقي الاخيرة

2022/05/14 | 01:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأكد عضو تحالف الفتح النائب رفيق الصالحي، السبت، ان المبادرة التي طرحها الإطار التنسيقي لاقت قبولاً من جميع الكتل السياسية وخصوصاً الأحزاب السنية والكردية.وقال الصالحي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "هنالك توجهاً عاما من قبل الكتل السياسية نحو المبادرة التي أطلقها الإطار التنسيقي لحل الأزمة السياسية لأنها حظيت بقبول واسع من جميع الأطراف وخصوصا الأحزاب السنية والكردية".وأضاف أن "مبادرة الإطار هي مبادرة حقيقية وواقعية كما انها وضعت الحلول والتفاصيل التي تخدم الوطن والمواطن".وتابع الصالحي، ان "الأيام المقبلة ستشهد انفراجة للأزمة السياسية والمضي بتشكيل الحكومة الجديدة".

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