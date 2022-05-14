أردوغان لا ينظر

2022/05/14 | 01:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه لا ينظر إلى انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو "بشكل إيجابي" ، متهمًا البلدين بـ"إيواء منظمات إرهابية كردية".

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