حكايات صحفيين قتلوا أثناء تغطيتهم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

2022/05/14 | 01:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلط مقتل الصحفية الفلسطينية الأميركية شيرين ابو عاقلة الضوء على المخاطر التي يواجهها الصحفيون أثناء تغطيتهم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

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