وزير الخارجية الأمريكي يعلق على ضرب مشيعي شيرين أبو عاقلة

2022/05/14 | 01:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الجمعة، إن بلاده "منزعجة للغاية لرؤية صور الشرطة الإسرائيلية وهي تتدخل عنوة في جنازة الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة الجمعة".

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