شرطة الديوانيَّة: أغلب المتسولين من ميسوري الحال

2022/05/14 | 01:57 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية: عباس رضا الموسوي

أسفرت حملة نفذتها شرطة الديوانيَّة للحد من التسول عن ضبط أشخاص من ميسوري الحال، ويتمتعون بأوضاع مادية جيدة، في وقت حذر باحثون من تحول هذه الظاهرة إلى تجارة يتقاسم أرباحها أصحاب نفوذ وعصابات

منظمة.

وأخذت ظاهرة التسول في الآونة الأخيرة أبعاداً أخرى وتحولت إلى مصدر إزعاج ونصب واحتيال على المواطنين في المنازل والأسواق والتقاطعات وأسهمت بتجنيد جيش من الأطفال الذين تركوا مقاعد الدراسة ليكونوا ضحية التفكك الأسري او العصابات الإجرامية.

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