اليوم.. المستقلون يعلنون مبادرتهم

2022/05/14 | 01:57 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: مهند عبد الوهاب

بعد أن فشلت أطروحتا "الأغلبيَّة" و"التوافقيَّة" اللتان طرحهما التحالف الثلاثي والإطار التنسيقي عبر مبادرتيهما في حلِّ الأزمة المستعصية منذ أشهر، يستعد قرابة 40 نائباً مستقلاً للإعلان اليوم السبت عن تشكيل جبهتهم ومبادرة جديدة هي الأولى لهم من أجل حل الأزمة والمضي بتشكيل الحكومة والاستحقاقات الأخرى.

وقال المحلل السياسي الدكتور طالب محمد كريم، في حديث لـ"الصباح": إنه "بعد فشل الأطروحتين: الأغلبية السياسية والتوافق السياسي بدأت الكرة بالعودة من جديد للعب بورقة مجموعة المستقلين، وبالتالي فإنَّ الطرف الذي يستطيع استقطاب أكبر عدد من هذه المجموعة يمكن أن يمضي بمبادرته ومشروعه".

وأضاف أنَّ "جزءاً كبيراً ممن نصفهم بالمستقلين لديهم توافق مع كتلة الإطار التنسيقي أو ربما خرجوا من رحمه، وبالتالي لا يمكن أن يعوّل على الخيار الجديد عبر ورقة المستقلين، لكنَّ هناك توجهاً آخر ربما هو قريب جداً من حلحلة العقدة السياسية، وهو أنَّ جزءاً كبيراً من الإطار التنسيقي يشارك في الحكومة المقبلة".

وبين أنَّ "الجزء الذي سيشارك من الإطار التنسيقي في توليفة الحكومة الجديدة، سيحفظ حقوق الأقلية من داخل الإطار وبالتالي من لم يشارك سيذهب إلى المعارضة ويمكن أن تحفظ حقوقه أيضاً، وربما هذا السيناريو سيكون أقرب الحلول للواقع السياسي الذي من الممكن أن يكون محلاً للنقاش".

في غضون ذلك، قال النائب المستقل ياسر وتوت، أمس الجمعة: إنَّ "الجبهة ستعلن (اليوم السبت) الساعة 11 صباحاً في مجلس النواب مبادرة خاصة بها رداً على المبادرات السياسية التي طرحتها الكتل"، وأضاف أنَّ "الجبهة تتكون من 38 إلى 40 نائباً مستقلاً وسيعلن اسمها بعد إطلاق المبادرة".بدوره، أشار المحلل السياسي حافظ آل بشارة، في حديث لـ"الصباح"، إلى أنه "حتى الآن لا يوجد تطور إيجابي في الموقف السياسي ينبئ بوجود حل للأزمة، لأنَّ مبادرة الإطار قابلتها مبادرة من قبل التيار، والمبادرتان تتضمنان تناقضات على اعتبار أنَّ مبادرة الإطار أعطت حلاً تكون كل الأطراف فيه قادرة على أن تكون حاضرة ومؤثرة، والمشاركة بتشكيل الحكومة من قبل الجميع".

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