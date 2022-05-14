2022/05/14 | 03:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات ذات صلة

الاتحاد الوطني الكردستاني ينعى وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

منذ 3 ساعات

جو بايدن: الشيخ خليفة بن زايد كان شريكا وصديقا لأمريكا

منذ 6 ساعات

اردوغان يعرب عن معارضته انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناو

منذ 8 ساعات

وزير الدفاع السويدي: الانضمام إلى الناتو سيزيد من التوتر على الحدود الفنلندية

منذ 8 ساعات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الملك سلمان يوجه بإقامة صلاة الغائب على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الملك سلمان يوجه بإقامة صلاة الغائب على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).