الإطار يدخل على الخط.. ويصدر بياناً حول أزمة الحلبوسي وخشان

2022/05/14 | 03:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعا الإطار التنسيقي اليوم السبت، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إلى مراجعة قراره بحق النائب المستقل باسم خشان.وجاء في بيان تلقت ايرث نيوز نسخة منه، إنه “ابدى قادة الاطار التنسيقي استغرابهم واستنكارهم للطريقة التي تصرف بها رئيس مجلس النواب مع النائب باسم خشان واستبعاده عن المشاركة في اللجان النيابية وهي حق مكفول دستوريا […]

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ويصدر بياناً حول أزمة الحلبوسي وخشان أولاً على ايرث نيوز.

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