سبيس أكس تطلق حزمة أقمار صناعية لصالح ستارلينك

2022/05/14 | 03:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق صاروخ سبيس إكس، الجمعة، حاملا 53 قمرا صناعيا لخدمة ستارلينك للإنترنت، من كاليفورنيا.

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