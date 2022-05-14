عن -سيد القمني- .. والذين معه ! (2) - محمد البسفي

2022/05/14 | 04:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_البسفي ولكن..



بنظرة صافية الحيادية لأزمة أو مشكلة تأثير هؤلاء الكُتاب الذين يعشقون التسمية بوسم: "التنويريون الجدد"؛ ومدى تأثر محيطهم المجتمعي بمنتجاتهم الفكرية، نجد إنتاجهم لا يعتمد منهجًا محددًا يعمل على القياس والاستنباط والمختبر العلمي (*) لإخراج مُنجز فكري متماسك يسمح بفتح أبواب نقاش مجتمعي يستند على احتياجات القاعدة الجماهيرية مستهدفًا تنمية وعيها بقضاياها الأساسية والمُلحة المعاشة؛ وبالتالي توسعة ......





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