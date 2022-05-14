أزمة الغذاء دليل آخر على وصول النظام الرأسمالي إلى طريق مسدود! - توما حميد

2022/05/14 | 04:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#توما_حميد إن أفضل مقياس لنجاح أي نظام اقتصادي هو مدى قدرته على توفير الحاجات الأساسية للسكان التي يحكمها.



يعتبر الغذاء أحد اهم هذه الحاجات الأساسية.



من جهة أخرى ان حيوية وديناميكية النظام تقاس بقدرته في التعامل مع الازمات التي قد تحدث بشكل متزامن وتوفير الحاجات الأساسية حتى في ظل تلك الازمات.



تواجه البشرية في العالم اجمع اليوم خطر نقص وغلاء المواد الغذائية الأساسية بشكل كارثي.



أصدر رئيس م ......





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