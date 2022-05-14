الخارجية الأميركية تعلق على تدخل الشرطة الإسرائيلية في جنازة أبو عاقلة

2022/05/14 | 04:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن "قلقها" من صورة تدخل الشرطة الإسرائيلية في موكب جنازة الصحفية الفلسطينية الأميركية شيرين أبو عاقلة، فيما دان مجلس الأمن الدولي الجمعة "بشدّة مقتلها".

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