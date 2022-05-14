مجلس الأمن يدين مقتل شيرين أبو عاقلة.. ويدعو إلى

2022/05/14 | 05:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة، بشدة مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة وإصابة صحفي آخر مدينة جنين بالضفة الغربية، ودعا المجلس، في بيان، إلى "تحقيق فوري وشامل وشفاف ونزيه في مقتلها".

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