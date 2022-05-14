السماء تتزين بالقمر الأحمر الدموي ليلة الأحد

2022/05/14 | 05:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشهد العالم ليلة الأحد على الاثنين ظاهرة القمر الأحمر الدموي، حيث سيحصل خسوف كلي للقمر، ما يوفر فرصة لعشاق مراقبة الكواكب والنجوم لرصده.

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