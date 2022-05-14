قبل وصول المدرب الجديد.. رونالدو يقدم نصيحة لمانشستر يونايتد

2022/05/14 | 06:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يطمح مانشستر يونايتد إلى طي صفحة الموسم الحالي السيء بسرعة مع قدوم المدرب الجديد، إريك تن هاج، إلا أن نجم الفريق، البرتغالي كريستانيو رونالدو، يرى أن تحقيق ذلك قد يحتاج إلى المزيد من الوقت.

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