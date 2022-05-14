زعيم كوريا الشمالية: انتشار كوفيد-19 أكبر اضطراب تتعرض له بلادنا

2022/05/14 | 06:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت كوريا الشمالية، السبت، تسجيل 21 وفاة و 174 ألف و440 إصابة مرتبطة بـ"الحمى"، فيما تكافح الدولة المعزولة أول انتشار لكوفيد-19.

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