زيلنسكي: لا أحد يمكنه التنبؤ إلى متى ستستمر الحرب

2022/05/14 | 07:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في مقطع فيديو الجمعة إنه " لا يمكن لأحد التنبؤ إلى متى ستستمر هذه الحرب".

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