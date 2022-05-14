تقرير استقصائي حصري لـCNN يكشف بالأدلة هوية الجنرال الروسي الذي أشرف على جرائم الحرب في أوكرانيا

2022/05/14 | 07:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي روسيا بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا حيث دمرت المدفعية الروسية مدنًا وأرواحًا في أوكرانيا.لكن كان من الصعب ربط جنرالات محددين بجرائم محددة، المفتاح الفعلي الذي يسمح بمحاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب.في خاركيف، شاهدت CNN تداعيات الهجمات التي استهدفت المدنيين باستخدام الذخائر العنقودية العشوائية - وهي جريمة حرب.في تحقيق استمر شهرين، يمكن لـ CNN الآن الكشف عن القائد المسؤول عن هذه الهجمات.تقرير مراسلة CNN نعمة الباقر.

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