مداعبا نادي الاتحاد السعودي.. نادي بروسيا دورتموند يغرد: وش السالفة يا إتي؟

2022/05/14 | 08:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة نشرها نادي بروسيا دورتموند الألماني يداعب فيها نادي الاتحاد بالمملكة العربية السعودية.

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