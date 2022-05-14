محكمة جزائرية تحبس أحد أبرز المدافعين عن بوتفليقة

2022/05/14 | 08:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضع الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين (المركزية النقابية)، عبد المجيد سيدي السعيد، وهو أحد المدافعين عن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، رهن الحبس المؤقت، الخميس، إثر الاستماع إليه في "قضايا متعلقة بالفساد"، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية مساء الجمعة.

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