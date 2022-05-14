نظرة على وجه محمد بن زايد فوق قبر الشيخ خليفة تثير تفاعلا

2022/05/14 | 08:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لقطة للشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي لحظة دفن أخيه الشيخ خليفة بن زايد، رئيس الإمارات والذي وافته المنية، الجمعة عن عمر 73 عاما.

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