ألمانيا تحظر مظاهرات

2022/05/14 | 08:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أيدت محكمة ألمانية في العاصمة برلين حظر جميع تظاهرات "يوم النكبة" الفلسطيني، التي كان من المقرر تنظيمها في العاصمة برلين نهاية هذا الأسبوع.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن "المحكمة الإدارية "حظرت خمس تظاهرات فلسطينية، بحجة أنها تنطوي على مخاطر نداءات تحريضية أو معادية للسامية وأعمال عنف".

من جهتها، انتقدت منظمة "فلسطين تتحدث" المدنية "بشدة الحظر" المفروض على تظاهراتها، وصنفت الحكم بأنه "اعتداء على الحقوق الأساسية في حرية التجمع وحرية التعبير".

وقالت المنظمة في بيان إن "حظر شرطة برلين الفعاليات التذكارية يقيد الفلسطينيين في ألمانيا ويمنعهم من حقوقهم الأساسية، ويثير القلق على عدة مستويات وفقا لمعايير دولة ديمقراطية دستورية".

وأوضحت أن "إحياء ذكرى النكبة وسيلة مهمة للفلسطينيين في ألمانيا لتذكر الظلم الذي تعرض له أسلافنا، ولنتخذ موقفًا من أجل حقوق الإنسان للفلسطينيين في كل مكان".

ويحيي الفلسطينيون يوم النكبة في 15 ايار من كل عام، لإحياء ذكرى تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين في عام 1948.

المصدر: وكالات

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