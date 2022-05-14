2022/05/14 | 09:01 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خشان يتحدث عن وجود (تزوير معنوي) في التصويت على قرار استعباده من الانضمام الى اللجان النيابية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/05/14 | 09:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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