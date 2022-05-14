التربية تعلن انطلاق الامتحانات النهائية للمرحلة الثانوية

2022/05/14 | 09:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم تهيئة المراكز الامتحانية كافة في المدارس.

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