مصادر مخابراتية تعلن تفاصيل اللقاء السري لبيرنز في السعودية

2022/05/14 | 09:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال جولة إقليمية، الشهر الماضي، التقى مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، وليام بيرنز، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في مدينة جدة (غرب السعودية)، لكن هذا الاجتماع كان سرياً وغير اعتيادياً لأسباب عدة، وفقاً لـ"انترسبت".

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