التشكيلة المتوقعة لمواجهة ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس إنجلترا

2022/05/14 | 09:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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يحاول ليفربول التشبث بآماله في إحراز رباعية تاريخية، وذلك عندما يواجه تشيلسي، اليوم السبت، على ملعب "ويمبلي" في لندن، في المباراة النهائية لمسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم.

وما زال أمام ليفربول أربع مباريات في سعيه التاريخي ليصبح أول فريق إنجليزي يحرز أربعة ألقاب كبيرة في موسم واحد، وأحرز ليفربول لقب كأس الرابطة الإنجليزية على حساب تشيلسي بالذات 11-10 بركلات الترجيح (0-0 في الوقتين الأصلي والإضافي)، في 27 شباط الماضي، وبلغ نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه ريال مدريد الإسباني في 28 ايار الحالي، ويحتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، وذلك قبل مرحلتين من نهاية الموسم.

في المقابل، يتطلع تشيلسي لتحقيق لقب كأس إنجلترا لتجنب إنهاء الموسم الحالي بشكل مخيب، بعدما فقد لقبه في بطولة دوري أبطال أوروبا، واستحالة تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي.

وتوقع موقع "thehardtackle"، أن يدخل ليفربول وتشيلسي مواجهتهما اليوم بالتشكيلتين التاليتين:

ليفربول (4-3-3)

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: تريند الكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون.

في خط الوسط: جوردان هيندرسون، نابي كيتا، تياغو الكنتارا.

في خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، لويس دياز.

تشيلسي (3-4-2-1)

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

في خط الدفاع: أنطونيو روديغير، تياغو سيلفا، سيزار ازبلكويتا.

في خط الوسط: ماركوس ألونسو، لوفتيس شيك، جورجينيو، ريس جيمس.

في خط الهجوم: ميسون ماونت، كريستيان بوليسيتش، روميلو لوكاكو.

المصدر: وكالات

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