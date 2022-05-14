2022/05/14 | 09:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد تيار الحكمة، بزعامة عمار الحكيم، اليوم السبت، إصرار قوى الاطار التنسيقي على تشكيل حكومة قوية وفاعلة.

وقال القيادي في التيار فادي الشمري، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إنه "لا صحة لما اشيع حول موقف جديد للاطار التنسيقي غير الذي اعلن في مواقفه الرسمية والمبادرة المعلنة والتي تعتبر مخرج سياسي للانغلاق السياسي الراهن".

وبين الشمري أن "موقف ومبادرة الاطار التنسيقي هدفها المصلحة الوطنية لتشكيل حكومة قوية وفاعلة وتمتلك غطاء نيابيا واجتماعيا يمثل العراقيين جميعاً".

وأكد أنه "لا تراجع عن هذا الامر ونحن مصرون وعازمون عليه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تيار الحيكم: مصرون على هذا الامر بتشكيل الحكومة.. لا تراجع!) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تيار الحيكم: مصرون على هذا الامر بتشكيل الحكومة.. لا تراجع!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).