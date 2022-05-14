مصر تستعد لإصدار سندات باليوان الصيني.. وخبراء يعلقون

2022/05/14 | 09:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتجه مصر لإصدار سندات باليوان الصيني خلال الفترة المقبلة وذلك ضمن خطتها لتنويع مصادر وأدوات التمويل، وجذب مستثمرين جدد، وخفض تكلفة تمويل الاستثمارات التنموية.

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