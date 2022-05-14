تصعيد جديد لمحاضري ديالى في بعقوبة

2022/05/14 | 09:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… خرج المئات من محاضري ديالى، السبت، في تظاهرة هي الرابعة خلال اقل من اسبوع امام مبنى التربية.وقال عضو تنسيقية التظاهرة منذر الشمري في حديث لـ/ المعلومة/، ان “المئات من محاضري ديالى خرجوا في تظاهرة هي 4 خلال اقل من اسبوع امام مبنى التربية وسط بعقوبة للمطالبة بالتثبيت وضمان حقوقهم سواء في قانون […]

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