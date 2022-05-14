"حد أقصى لسعر الغاز".. الاتحاد الأوروبي يستعد لانقطاع كامل لإمداد روسيا

2022/05/14 | 09:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة بيلد ام زونتاج الألمانية، السبت، نقلا عن وثيقة للمفوضية الأوروبية بشأن "التدخلات قصيرة المدى في سوق الطاقة"، إن المفوضية تريد التخلي عن قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي للسماح للحكومات بوضع حد أقصى للأسعار للمستهلكين في حالة الانقطاع الكامل لإمدادات الغاز الروسي.

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