مصانع العراق المعطّلة: آلاف الموظفين يتقاضون رواتب بلا عمل

2022/05/14 | 09:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه قطاع الصناعة في العراق مشاكل

كبيرة وقاسية منذ الغزو الأميركي

للبلاد عام 2003.



إذ إن بغداد التي نجحت في

تأسيس قطاع ضخم للصناعات حقق اكتفاءً

ذاتياً في العديد من السلع، بمساعدة دول

أوروبا الشرقية و

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