الترفيع الأخير في أسعار الأعلاف وتحكم اللوبيات فيها يفجّر “انتفاضة” صغار الفلاحين - أنيس بن خليفة

2022/05/14 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أنيس_بن_خليفة كشفت احتجاجات صغار الفلاحين في عدة مناطق من البلاد أهمها صفاقس عن الخَوَر الموجود في مؤسسات الدولة، وسلّطت الضوء على قضية الأعلاف الحيوانية التي عرفت أسعارها ارتفاعا مهولا في السنوات الأخيرة.يربط الخبراء في الميدان الفلاحي ذلك بعديد الأسباب أهمها احتكار المجامع التجارية الكبرى لتوريد وإنتاج الاعلاف في تونس مما أدى لاحقا للتلاعب بأسعارها والمضاربة حولها.يمثل صغار الفلاحين 90 بالمائة ......





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