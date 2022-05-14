جواز الترحم والاستغفار لغير المسلمين بالأدلة - سامح عسكر

2022/05/14 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامح_عسكر بالنسبة لفتوى عدم الترحم على موتى غير المسلمين سببها 4 أشياء جمعها معظم المفسرين القدماء وصدقها المتشددون والمقلدون في العصر الحديث، وفي هذا المقال سنعرض هذه الأقوال عنهم بأمانة، ثم نعقبها بالشرح والرد..أولا: يستدلون بقصة موت أبي طالب عم رسول الله، وأنه مع صلاح غير المسلمين أخلاقيا لكن عدم إيمانه ببعثة الرسول يجعله كافرا مخلدا في النار، وبالتالي فالقياس يحدث على موت أي شخص غير مسلم فورا ، ......





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