الدفاع تصدر توجيهاً تخص مكافأة الثلاثة رواتب

2022/05/14 | 10:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اصدرت وزارة الدفاع، اليوم السبت، توجيهاً يتعلق بمكافأة ثلاثة رواتب للجرحى.

ودعت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) جميع "الضباط والمنتسبين الجرحى المرفقة اسماءهم في القوائم المدرجة إلى مراجعة المديرية أعلاه يوم الثلاثاء (١٧ أيار ٢٠٢٢) في الساعة الثامنة صباحاً لغرض أستلام مكافأة ثلاثة رواتب للجرحى".

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