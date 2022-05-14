بشار جرار يكتب عن القدس والسلام: القمة الأردنية الأمريكية طارئة التوقيت استثنائية الأجندة

2022/05/14 | 10:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من تامبا فلوريدا إلى العاصمة واشنطن مرورا بمدينة نيويورك، اجتماعات مكثفة حفلت بها ثاني زيارة عمل يقوم بها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى الولايات المتحدة منذ تولي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة.

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