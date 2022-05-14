سوق العراق للأوراق المالية يوقع مذكرة تفاهم مع بورصة مسقط لتبادل الخبرات

2022/05/14 | 10:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت هيأة الأوراق المالية العراقية، ممثلة مشاركتها بالاجتماع السنوي السادس عشر لاتحاد هيأت الأوراق المالية العربية في مسقط/ سلطنة عمان يوم 11/5/2022.



للتعاون في تطوير الأسواق المالية العربية من خلال ارتقاء بالجوانب التشريعية والتنظيمية.

ووقع رئيس مجلس المحافظين ثائر المختار وبحضور رئيس هيأة الأوراق المالية حسن حمود العكيلي والمدير التنفيذي الخبير طه احمد عبد السلام والسفارة العراقية في مسقط/ عمان مذكرة تفاهم مع بورصة مسقط للأوراق المالية ممثلة بالرئيس التنفيذي هيثم السالمي بحضور المدير التنفيذي لشركة مسقط للمقاصة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة يوم 10/5/2022.

وتهدف المذكرة بحسب بيان للهيئة الى تعزيز كفاءة الأسواق المالية من خلال تبادل الخبرات والمعلومات والخدمات الاستشارية المتعلقة بتداول الأوراق المالية وتسهيل مشاركة الوسطاء في البرامج التدريبية والتطوير ومواءمة متطلبات الادراج – وتعزيز الادراج المشترك والمتبادل ووضع القواعد الأساسية لتطوير المؤشرات.

وكذلك تبحث تطوير الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بين الطرفين وبحث سبل التعاون في مجال تثقيف وتوعية المستثمرين عن الأسواق المالية وأية مجالات أخرى من شانها تطوير النشاط .

وكانت هيأة الأوراق المالية العراقية وسوق العراق للأوراق المالية قد نفذا استراتيجية خلال العام 2022 تعتمد التعاون مع الأسواق المالية العربية وتطوير نشاط شركات الوساطة ورفع قدرات الوسطاء في التعاملات مع المستثمرين والتحليل المالي والمعلوماتي ومتابعة افصاح الشركات وإعادة الشركات المساهمة للتداول بالتعاون مع الجهات القطاعية.

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