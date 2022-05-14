2022/05/14 | 10:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإصابة ستة جنود إثر انفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت على القطعات الامنية في قاطع امام ويس بمحافظة ديالى".وأضاف ان "الانفجار أسفر عن إصابة ستة جنود".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة ستة جنود إثر انفجار عبوة ناسفة في ديالى) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة ستة جنود إثر انفجار عبوة ناسفة في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).