الثقافة تنفي صدور أمر وزاري لإقامة نصب تذكاري للشهيد الصدر

2022/05/14 | 10:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعنفت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم السبت، صدور أمر وزاري لإقامة نصب تذكاري للشهيد الصدر. وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنها "لم تصدر أمراً أو كتاباً رسميا بتخصيص مبلغ لإقامة نصب للشهيد الصدر"، مشيرة الى أنَّ "النسخة المتداولة في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي هي نسخة مزيفة، وتدل على ذلك الأخطاء النحوية والأسلوبية الواضحة فيها فضلاً عن أنَّ الوزارة لا تنشر الكتب الرسمية بهذه الطريقة". وأكدت الوزارة "حرصها على الشفافية، وأنَّها تعتز بتضحيات شهداء العراق كافةً"، داعية "وسائل الإعلام الى توخي الدقة والموضوعية، وأن يكون مصدرها الخبري هو منصات الوزارة الإلكترونية الرسمية ، وليست المصادر المريبة".

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