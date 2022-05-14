2022/05/14 | 10:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة التجارة، اليوم السبت، تسويق نحو 650 ألف طن من الحنطة، لافتة إلى دخول خطوط جديدة للخدمة.

وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب، محمد حنون، لـ(بغداد اليوم)، إن "موسم التسويق هذا العام شهد دخول خطوط سايلو الشطرة وكربلاء المعدنيين الى الخدمة، بعد ان تم استلام الحنطة فيه من الفلاحين والمسوقين ليمنح اضافة جديدة للطاقات الخزنية وستكون داعمة للامن الغذائي العراقي، خاصة بعد التوجه الرسمي باستيراد ملايين الاطنان من الحنطة".واضاف حنون، ان "التجارة استطاعت تسويق اكثر من 643 الف طن من الحنطة الى الشركة العامة لتجارة الحبوب".

وأكد المتحدث الرسمي، أن "عمليات التسويق في ازدياد مستمر، وان اجمالي كميات الحنطة التي تم استلامها في فروع ومواقع الشركة التي باشرت بها كانت كبيرة من جميع المحافظات العراقية وشملت النقل الى سايلوات العاصمة بغداد وباقي المحافظات وعملية التسويق مستمرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة تعلن كميات الحنطة المسوقة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة تعلن كميات الحنطة المسوقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).