نتائج عكسية لحرب بوتين تدفع أكبر قوة مدفعية في أوروبا الغربية نحو الناتو

2022/05/14 | 10:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عند غزوه أوكرانيا إلى تقسيم الناتو وإضعافه، وترهيب دول جوار روسيا حتى لا تنضم للحلف العسكري، لكن تلك الاستراتيجية اسفرت عن نتائج عكسية، خاصة في فنلندا، حسب تقرير لـ"وول ستريت جورنال".

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