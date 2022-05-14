2022/05/14 | 10:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… تمكنت قوة من اللواء الثاني بالحشد الشعبي، من إلقاء القبض على مطلوب وفق المادة 4 إرهاب في محافظة الانبار.وذكر بيان للحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “ذلك جاء خلال عملية أمنية، تمكنت خلالها القوة من إلقاء القبض على المدعو (و خ ج) المطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب ضمن قاطع المسؤولية بقيادة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يطيح بإرهابي شرق الانبار) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يطيح بإرهابي شرق الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).