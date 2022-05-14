2022/05/14 | 10:48 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – نينوىأعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم السبت، القبض على (3) متهمين وضبط بحوزتهم (1000) الف حبة مخدرة في نينوى.

وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم القبض على (3) متهمين وضبط بحوزتهم (1000) الف حبة مخدرة في نينوى"، مبينا انه "من جهة اخرى تم القبض على متهم بسرقة اموال ومصوغات ذهبية من داخل خزنة حديدية لدور احد المواطنين في بغداد".

واضاف البيان انه "تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم اصوليا لينالوا جزائهم العادل".

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