كمين محكم يطيح بمتهمين سرقا 80 مليون دينار في كربلاء

2022/05/14 | 10:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت ️مديرية شرطة محافظة كربلاء والمنشآت، اليوم السبت، القبض على متهمين قاموا بسرقة مبلغ قدره (80 ) مليون ومخشلات ذهبية .

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد ان استخبر قسم مكافحة إجرام بوجود سرقة لاحدى الدور السكنية في منطقه حي الميلاد وسرقات لدور في أماكن متفرقة من المحافظة على الفور وجه قائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء احمد علي زويني بشكل فريق عمل والبحث عن السارق، وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات ومقاطعتها أثمرت الجهود من التوصل إلى متهمين وبعد اخذ الموافقات القضائية تم نصب كمين محكم والقاء القبض عليهما".

وأضاف البيان انه "بعد مواجهتهم بالادلة اعترفوا صراحةً بقيامهم بسرقة خمسة دور سكنية في مناطق الوفاء وسرقة أسواق في منطقة سيف سعد وسرقة دار سكنية في حي الميلاد ومبلغ (80) مليون دينار عراقي مع مخشلات ذهبية".واشار الى ان "المتهمين صدقت اقوالهم قضائياً وتم اجراء كشف الدلالة على محلات الحوادث بدلالتهم وجاءت مطابق لاعترافاتهم الابتدائية والقضائية وتمت إحالتهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل وفق القانون".

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