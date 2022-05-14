ضعف الدولة العراقية سيؤدي إلى ظهور الحواشد الشعبية في العراق - فلاح أمين الرهيمي

2022/05/14 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي بادرت عشائر المثنى بتأسيس حشد عشائري لمساندة قوى الأمن العراقية وربما سوف تبادر العشائر العراقية الأخرى إلى تكوين وتأسيس الحشود العشائرية وربما سوف تتبع هذه الظاهرة الطوائف العراقية بتأليف حشود طائفية شعبية على غرار الحشد الشعبي والحشد العشائري وربما محلات الأطراف تؤسس لكل محلة جيش شعبي حتى يصبح العراق بمجموعه ترسانة من الأسلحة المتنوعة وتفرض هذه الحشود على الدولة اعتبارها كمؤسسات رسمية تابعة ومرت ......





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