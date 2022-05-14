بالفيديو.. عودة المياه إلى بحيرة ساوة

2022/05/14 | 10:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المثنى – واعشهدت بحيرة ساوة في محافظة المثنى عودة تدفق المياه إليها بعد أن تعرضت في الأيام الماضية الى الجفاف.وأظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها وكالة الأنباء العراقية (واع) عودة المياه الى البحيرة بشكل منتظم، وكانت وزارة البيئة قد دعت المواطنين في المناطق القريبة من البحيرة بتقليل استخدام المياه الجوفية لما له تأثير على مناسيب البحيرة".

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